Brutális kutyatámadás miatt vittek kórházba egy idős asszonyt

Rendőrségi eljárás indult annak a brutális kutyatámadásnak az ügyében, amely során egy idős asszony szenvedett súlyos sérüléseket. Az áldozatot stabil állapotban szállították kórházba, de kezein és lábain is több harapás érte. A településen, ahol az eset történt, sokan aggódnak érte – a helyiek kedvelt, jóindulatú személyiségként ismerik.

Brutális kutyatámadás áldozata lett az idős asszony

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A támadás Rábaszentandráson történt, a község főutcáján, ahol a szomszéd japán akitája szabadult ki az utcára, majd rátámadt a 72 éves Ibolyára. A kutya gazdája szerint egy korábbi konfliktus állhat a háttérben, de a támadás őt is váratlanul érte. A kutya jelenleg karanténban van, tizennégy nap múlva dől el a sorsa.

A helyiek szerint nem ez az első eset, hogy kóbor vagy kiszökött kutyák gondot okoznak a faluban. A polgármester hangsúlyozta: nem elég szeretni egy állatot, felelősen is kell tartani – különben bármikor megismétlődhet a tragédia.

A részletekről a kisalfold.hu számolt be.

Kutyatámadások Fejér megyében: ember és állat is áldozat lett

A mostani eset sajnos nem egyedülálló, az elmúlt időszakban több súlyos kutyatámadás is borzolta a kedélyeket – nemcsak az ország más részein, hanem Fejér vármegyében is. Mezőfalván egy agresszív kutya emberekre és háziállatokra is rátámadt a zártkerti övezetben. Az ott élők közül volt, aki vasvillával próbálta megvédeni jószágait a vérszomjas ebtől. Részletek ide kattintva.

Bodajkon tragédia árnyékolta be az ünnepeket: karácsony körül egy család vesztette el szeretett lovát, amikor egy kutya támadt rá. Az eset nemcsak az állattartót, hanem az egész közösséget megrázta. További részletek ide kattintva.