Megrázó tűzeset Fehérvár mellett: egy élet a lángok martalékává vált – helyszíni fotók

Egy csendes nyári hajnal tragédiája rázta meg a Fejér megyei Sárpentelét. Július 18-án, a hajnali órákban halálos lakástűz történt egy családi házban, amelyben egy 50 év körüli férfi életét vesztette. Az eset nem csupán egy ember halálát hozta magával, hanem egy egész falu szívét nehezedő szomorúságot is. Korábban már beszámoltunk az eseményről, most a helyszínre is elmentünk!

Halálos lakástűz, elveszett élet! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Széchenyi Zsigmond utcában található ház teljes terjedelmében kiégett. A helyszínre érkező székesfehérvári hivatásos és sárvízi önkéntes tűzoltók gyors beavatkozása ellenére már nem lehetett megmenteni az épület lakóját. A tűzben a ház berendezése teljesen megsemmisült, bent csupán üszkös ajtókeretek, koromszínű falak, és kiégett beltér maradt hátra. Drámai látvány fogadta a kiérkező hatóságokat és a helyszínre érkezőket.

Halálos lakástűz, drámai vég!

A falu lakói megdöbbenve és csendben álltak az eset előtt. A tragédia egy olyan embert ragadott el, akiről többen is úgy nyilatkoztak: életútja nehézségekkel, küzdelmekkel és elszigetelődéssel volt leírható.