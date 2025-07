Újabb tragédia a síneken Gárdonynál – rendszeresek a halálos gázolások?

Egy ember életét vesztette, amikor július 15-én este a Budapest Déli pályaudvarról 19:10-kor indult Z30-as vonat (4528-as számú járat) Gárdony állomásra behaladás közben elgázolt egy, a sínekre lépő férfit – erősítette meg a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a feol.hu megkeresésére. A rendőrség tájékoztatása szerint a gázolás áldozata egy 56 éves férfi volt, aki a baleset következtében a helyszínen életét vesztette. Az eset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják.

Gázolás: nem egyedi eset a tegnapi tragédia sajnos

A MÁV közleménye szerint a baleseti helyszínelés ideje alatt Gárdony állomáson a vonatok csak korlátozásokkal, a megszokottól eltérő vágányokon közlekedhettek. Az érintett járat utasait másik szerelvényre szállították át.

A tragédia sajnos nem egyedi eset. A MÁV közösségi oldalán megjelenő hozzászólások szerint a Gárdony és Agárd közötti vasúti átjárók környékén tavaly három halálos gázolás is történt. Egy hozzászóló megjegyzi: „A fehér mész fertőtlenítés most is ott látható.” Egy másik bejegyzés tanúsága szerint pár hete egy idős nő szatyrokkal lépett a sínekre az Aldi mögötti részen, életveszélyes manőverét csak a szerencsének köszönhetően élte túl.

Ezért is tartotta szükségesnek a MÁV és a Magyar Közút, hogy figyelemfelhívó felfestésekkel tegye egyértelművé: a vasúti síneken való átkelés nem játék! A vasúti közlekedés szabályainak megszegése, illetve a figyelmetlenség ugyanis újabb és újabb tragédiákhoz vezet. A mostani gázolás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy egyetlen ilyen eset is túl sok – különösen akkor, amikor megelőzhető.