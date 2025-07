Felhőszakadás mossa el az utakat több helyen is

Vízréteg áll vagy folyik az utakon, a sárfelhordás sem ritka, így jelentősen megnő a balesetek kockázata. Gánt-Bányatelep területén is közlekedési baleset történt, és több helyen is küzdenek a hullámokban érkező felhőszakadás miatti csapadékvízzel.

A felhőszakadás során nagy mennyiségű érkező csapadékot nem tudja elnyelni a föld és a csatornarendszerek sem

Fotó: Illusztráció PJD

Somogy kiemelkedően sok csapadékkal küzd

Délnyugati szomszédunknál még rosszabb a helyzet, sokan küzdenek a betörő víz okozta károk enyhítésén.

– Az eddigi adatok szerint Somogyban hullott a legtöbb eső a vasárnapi felhőszakadás nyomán. Több településen egyhavinak megfelelő csapadék esett, utakat mosott el a víz, udvarokba tört be és házakat veszélyeztetett. Sok helyen most, a felhőszakadás után is zajlik a mentés – írja a sonline.hu.

Akár 50 mm esőt hozhat a felhőszakadás Fejérben

A HungaroMet. Felhőszakadás veszélye miatt fokozott figyelemre inti a lakosságot. A katasztrofavedelem.hu. szerint riasztást adtak ki egész Fejér vármegye területére, mivel az előrejelzések szerint a hullámokban érkező intenzív záporokból és zivatarokból rövid időn belül akár 50 milliméter vagy annál több csapadék is hullhat a megye egyes térségeiben.