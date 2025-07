Hol vannak? Tegnap, 17:30

Aggasztó eltűnések, sok gyereknek is nyoma veszett Fejérben – segítsen, ha látta!

Elképesztő számok, rejtélyes esetek! Számos személy szerepel az eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek rendőrségi listájában. Szűkítve némileg a kört megnéztük, a Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén hány embert tartanak eltűntként számon. Most te is segítheted akár egy megosztással is a rendőrség munkáját.

Szülők rémálma: van olyan eltűnt gyerek, akit évek óta hiába várnak haza. Forrás: Shutterstock

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!