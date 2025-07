Több millió forintot csaltak ki egy Fejér megyei nőtől

Egy csaló azzal hívott fel egy Fejér megyei nőt, hogy feltörték a netbankját, és a kincstárjegyeit Kaposváron próbálják felhasználni. A magát kibernyomozónak kiadó csaló meggyőzte a nőt, hogy azonnal menjen be pénzintézetbe. Ehhez taxit is rendelt neki, mondván, majd a rendőrség kifizeti az utat. Az utazás végül a sértett 46 ezer forintjába került, a csalás során azonban jóval több pénzt veszített a nő.

Telefonos csalás áldozatává vált egy Fejér megyei nő

Forrás: Police.hu

Unokázós csalás új köntösben

„A fiókintézményben a nő új netbankhozzáférést nyitott, amelynek adatait átadta a csalónak telefonon, akivel végig vonalban maradt. A férfi ezután rávette, hogy a megtakarított pénzét egy megadott számlaszámra utalja át, közleményként azt írva: „unokám”. A hívó utasításai szerint a nő a tranzakció igazolását is el akarta küldeni, ám erre már nem került sor, mivel érvényes e-mail-címet sosem kapott, a telefonszám pedig azóta elérhetetlen” – számolt be az esetről a Police.hu, ahol a rendőrség megosztott néhány jó tanácsot is, melyeket érdemes megfontolni.

Ne dőljünk be!

A rendőrség a következő figyelmeztetéseket tette közzé a telefonos csalások megelőzése érdekében.