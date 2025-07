Az egyik baleseti helyszínelő az agárdi tragédiáról

– Sajnos még ma is jól emlékszem arra a napra, a baleset 1992 szeptemberének második felében, egy szombati napon történt – kezdett a múltidézésbe Gábor József, miután kapott egy pohár hideg vizet a felszolgálótól. – Abban az időben a Gárdonyi Rendőrkapitányságon teljesítettem szolgálatot, mint baleseti helyszínelő és vizsgáló. Szabadnapos voltam, fűnyíráshoz készülődtem, amikor értesítést kaptam, hogy járőrkocsit küldtek értem: be kell, hogy vonuljak, mert baleset történt az agárdi vasúti átjáróban. A részleteket akkor nem közölték, csak annyit, hogy vonat találkozott autóbusszal. Gyorsan átöltöztem, közben megérkeztek a járőrök, megkülönböztető jelzéssel nagyon hamar átértünk Agárdra. A két sínpár között álltunk meg, majd kiszállva a kocsiból láttam, hogy hatalmas baj történt. Azt a látványt azt hiszem, soha nem lehet elfelejteni!

Gábor József sok szörnyűséget látott baleseti helyszínelőként, de az agárdi tragédia volt mind közül a legborzasztóbb

Forrás: feol.hu

– Mi fogadta?

– Annyira megdöbbentem attól, ami elém tárult, hogy csak annyi tudtam mondani hangosan: „Úristen, mi történt itt, kitört a háború?” Előttem volt egy rommá tört busz, amelynek fel volt nyílva az oldala. Egy nagy, jobbára füves területen elszórva emberek feküdtek mozdulatlanul. Ami azonnal feltűnt és nem lehetett nem észrevenni, az a hatalmas csend volt. Kerestem a vonatot a tekintetemmel, de akkor még nem láttam a közelben. A mozdony a gárdonyi vasútállomáshoz közel tudott csak megállni. Szombati nap volt, szinte Agárd legforgalmasabb helye, de ez esetben a járókelők nem kíváncsiskodtak, senkit nem kellett megkérni, hogy menjen távolabb. Mindenki tisztes távolságból figyelt, szótlanul. Az ilyen esetekben kötelező szemlebizottság nagyon gyorsan, rövid időn belül összeállt, az akkori közlekedési ügyész is a helyszínen tartózkodott. Ennek a helyszíni bizottságnak voltam a tagja. Az még kiegészült a BRFK bűnügyi technikusaival, akik szintén segítettek a helyszínelés során. A buszból kiesett utasok közül volt, akit közel 100 méterre találtunk meg, mások a közeli kis fatároló ajtaját a testükkel törték be. Egy régi, talán bombatölcsérszerű mélyedésben is feküdtek emberek, de sajnos akkor már senki sem élt közülük.