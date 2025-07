Hullottak a büntik 6 órája

Retteghetnek az autósok, többeknek kell mélyen a zsebbe nyúlniuk - részletek

Hiába a számos figyelmeztetés: még mindig sokan nem csatolják be magukat. Mindemellett pedig a gyorshajtás és az ittas vezetés is aggódalomra adhat okot Fejér megye útjait illetően, amin számos baleset történik. A traffipax és a szonda is szedte „áldozatait" az ellenőrzések során. Ez derül ki a rendőrség legfrissebb jelentéséből.

A biztonsági öv életeket menthet, mégis sokan nem tartják be. Forrás: Fejér vármegyei rendőrség/archív

Lesújtó számok, amelyek bőven szolgáltatnak beszédtémát. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a biztonsági öv életeket menthet. Sajnos a múlt héten, az M1-es autópályán történt balesetben a tragédia szereplői esélyt sem adtak maguknak. Utólag kiderült, senki sem volt bekötve az autóban. A legfrissebb rendőrségi statisztika is rámutat arra, hogy az elmúlt hét napban 30 bírságot szórt ki a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai emiatt a közúti ellenőrzések során. Joggal merülhet fel a kérdés: vajon még hányan közlekedhetnek még a biztonsági öv használata nélkül? Rengetegen kaptak bírságot, mintha nem tanulnánk a balesetekből.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség/archív Nem tanulunk: ittasokat is elkaptak a rendőrök, pedig hány baleset történik emiatt 3228 járművezetőt vizsgáltak alkoholfogyasztás szempontjából, közülük 16 esetben jelzett pozitív eredményt a szonda. A rendőrök a kiadott közleményükben intően meg is jegyzik: A volán mögött egy korty is sok! Ne kockáztass! Gyorshajtás is szép számmal akadt, a traffipax is munkában volt. Összesen 395 sebességtúllépés történt, 70 sofőrt meg is állítottak. Egyéb szabályszegések: 38 elsőbbségadás elmulasztása, 4 szabálytalan előzés, 5 hibás kanyarodás/irányváltás, 11 esetben nem tartották a megfelelő követési távolságot.

