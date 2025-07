Drámai pillanatok: robbanó gázpalack, lángoló M7-es és tragikus balesetek (helyszíni fotók)

A Fejér vármegyei tűzoltók csütörtökön is több helyszínen avatkoztak be: lángra kapott egy hétvégi ház, mintegy hét hektáron égett avar, bokros, fás terület. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, tűz keletkezett Iszkaszentgyörgy és Csór határában, a Leányvágó dűlőben csütörtökön kora délután. Egy farakás és az avar gyulladt ki, a tűz egy személyautóra, gumiabroncsokra, egy hűtőszekrényre és elektronikai hulladékokra is átterjedt. A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári, a pusztaszabolcsi, a kisbéri és a tatabányai hivatásos tűzoltók egy erdőtűzre specializálódott, jó terepképességű gépjárművel, több vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a hét hektáron tomboló lángokat, majd oltották el a tüzet. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett a helyszínen, egészségre káros értéket nem mutattak ki.