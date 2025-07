Rossz hír a Székesfehérvárra tartóknak: baleset van az M7-esen (Frissítve)

Az Útinform és az MKIF is megerősítette, hogy az M7-es autópályán, Balaton felé, Érd térségében baleset történt. A 20-as km-nél egy sávot lezárták, a dugó több km-es. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, amennyiben sérültekről érkezik hír, közölni fogjuk. Mindeközben az M1-esen is torlódás alakult ki egyrészről a reggeli baleset miatt, másrészről Bicske és Biatorbágy között aszfaltoznak a főváros felé.

Illusztráció: Hatalmas a torlódás Érd térségében baleset miatt.

Forrás: KZ/archív, illusztráció

Frissítés!

A 20-as km-nél a forgalomkorlátozás megszűnt, a 3 km-es torlódás feloszlóban van.