Közlekedők figyelem! Tegnap, 15:43

Áll a forgalom a 8-as főúton, mentőhelikopter is érkezett

Egy olvasónk jelezte, hogy teljes szélességben lezárták a 8-as főutat a Várpalotánál. Mint mondta, mentőhelikopter és több mentőautó is a baleset helyszínén van, teljes útzár van érvényben Székesfehérvártól Veszprém irányába. Az információt a katasztrófavédelem is megerősítette, részleteket is közölt.

A Veszprém vármegyei katasztrófavédelem arról számolt be, hogy a 8-as főút Székesfehérvárról Veszprémbe vezető oldalán, Várpalota határában, a 24. kilométer közelében összeütközött műtrágyát szállító kamion és egy autóbusz. A hatóságok már a helyszínen, ahová a pétfürdői, a balatonfűzfői és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a katasztrófavédelmi mobil labort riasztották a balesethez, amelyhez kivonult több mentőautó, és egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. Hatalmas baleset, megállították a forgalmat Várpalotánál.

Forrás: OMSZ/Archív Kerestük az Országos Mentőszolgálatot is, amint reagálnak megkeresésünkre, közölni fogjuk.

