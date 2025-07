Halálos baleset: Autóbusz és személyautó karambolozott a 81-esen, Sárkeresztesnél

Autóbusszal ütközött össze egy személyautó a 81-es főút 7-es kilométerszelvényénél, Sárkeresztes térségében. A baleset következtében mindkét vezető a járművekbe szorult, a busz utasai saját erejükből le tudtak szállni. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók megkezdték a sofőrök kimentését. Az egységek mellett a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak, a busz utasaiért mentesítő járat érkezik. – fejer.katasztrofavedelem

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

FRISSÍTÉS:

A helyszínen teljes útzárat vezettek be a 81-es úton. A baleset helyszínén jelenleg is zajlik a sérültek ellátása. Tudomásunk szerint a tragikus balesetnek súlyos sérültjei és halálos áldozata is van.