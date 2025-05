Lángokból mentette ki az idős asszonyt a főtörzsőrmester, perceken múlt az élete

Ezt az elképesztő véletlent még most sem tudtam feldolgozni. Belegondolni sem merek, most miről beszélnénk, ha nem egy, hanem, mondjuk, öt percen belül értem volna oda, de a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy valójában a gondosóra mentette meg a néni életét. Megnyomta rajta az SOS-gombot, a diszpécser kiadta a riasztást, én szinte rögtön ott voltam, meggyőztem, és kikísértem.