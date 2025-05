Őrült tempóval hajtottak a Fejér megyeiek

Miközben a rendőrség folyamatosan hangsúlyozza, hogy a gyorshajtás még mindig a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka, láthatóan a megyei úton közlekedők egy részét ez továbbra sem hatja meg. A Fejér vármegyei rendőrség által kiadott számokból kiderül, a sebességtúllépés továbbra is kiemelt problémát jelent: 585 gyorshajtóról rögzített felvételt a traffipax, 80 vezetőt pedig az egyenruhások állítottak meg gyorshajtás miatt.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

A traffipax mellett a szonda is munkában volt

Az év 18. hetében 2082 járművezetőt ellenőrizték az alkoholfogyasztást, 9 esetben mutatott pozitív eredményt a szonda. Mindemellett 48-an szegték meg az előzés vagy az elsőbbség szabályait, 22-en a kanyarodás és irányváltoztatás szabályait, 10-en nem tartották be a megfelelő követési távolságot. A biztosági öv használatát 173-an mulasztották el, míg 2 esetben a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazása maradt el – ez szintén kimagasló szám, főleg az előző hetekhez képest. Pedig a rendőrség munkatársai itt hangsúlyozzák, a biztonsági öv életeket menthet. Hoztunk is egy videót ezzel kapcsolatban, amely megmutatja, mi történik, ha nem kötjük be magunkat.