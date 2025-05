Egy tetovált férfi számtalan csonttöréssel, és egy 30 éve húzódó rejtély.

1995. május 27-én rejtélyes körülmények között eltűnt egy székesfehérvári férfi, Szentes József, akinek azóta sem sikerült a nyomára bukkanni. A Gárdonyi Rendőrkapitányság hosszú évek óta igyekszik felderíteni az esetet, és most újra a nyilvánossághoz fordul, bízva abban, hogy valaki talán emlékszik még a férfira – vagy akár tud valamit hollétéről. Szentes József 1964. október 7-én született Székesfehérváron. Eltűnése idején 30 éves volt, tájékoztatott a rendőrség, sovány testalkatú, 171–175 cm magas, rövid barna hajjal és kék szemekkel. Arcformája hosszúkás, homloka magas, ajkai vékonyak, és rendszeresen bajuszt viselt. A férfi jobb oldalán, a hasfalán egy körülbelül 10 centiméteres, szúrásból eredő heg volt látható, amit régebbi sérülés hagyott vissza.

30 éve keresi a rendőrség! Fotó: Police.hu

Számos korábbi csonttörés is nehezítette az azonosítását: eltört már a bal bokája, bal kulcscsontja, bal oldali bordái, és valamelyik hüvelykujja is. Nyakában gyakran viselt egy medál nélküli ezüstláncot. Szentes József tetoválásai is jellegzetesek voltak: bal felkarján kívül a „jocó” felirat volt látható, fölötte a „juli” szóval. Belső alkarján egy körülbelül három centiméteres keresztet tetováltatott, kézfején pedig egy levélmintás ábra díszelgett. Eltűnése idején narancssárgás-barnás színű alsónadrágot viselt. Azóta eltelt közel három évtized, de a férfit azóta sem találta meg senki. A Gárdonyi Rendőrkapitányság továbbra is várja azok jelentkezését, akik akár a legcsekélyebb információval is rendelkeznek Szentes József hollétéről, vagy az eltűnés körülményeiről.