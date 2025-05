Az áldozatok emlékére 44 perce

Lövöldözés tört ki a bankban, nyolcan haltak meg ‒ a vérengzésre emlékezünk

A móri bankrablás, mely több halálos áldozatot is követelt, még 2002-ben történt. Azóta több mint két évtized telt el, de a rablás és a lövöldözés áldozataira ugyanolyan gyásszal emlékezik ma is a város. Az évforduló napján, május 9-én most is koszorúkat helyeztek el a város vezetői az emlékműnél.

Lövöldözés a bankban ‒ gyorsan terjedtek a hírek. Archív fotó 2002. május 10-éről Fotó: MW-archívum (Czagány Balázs)

Két fegyveres érkezését követően lövöldözés tört ki egy móri bankban 2002-ben, május 9-én. A drámai események során hatan meghaltak, ketten megsebesültek. A bankrablás során kitörő lövöldözés áldozataira a móri bankfiók korábbi épülete előtt emlékeznek minden évben. Fotó: Hrubos Zsolt Futótűzként terjedt a hír: lövöldözés a bankban – A kisvárosban futótűzként terjedt a hír, lövöldözés volt az Erste Bank fiókjában, többen meghaltak. Internetről, rádióból értesültek a tragédiáról a móriak, hozzátartozók érkeztek sírva és reménykedve a kis bank épületéhez. A rendőrkordon azonban szigorú volt, nem lehetett megközelíteni az épületet, de a panelházak között még este is csoportokban várták az emberek az újabb híreket. A bank a kisváros bevezető útján áll, az egyik panelház tövében. A helyszínen arról beszéltek az emberek, hogy a bankhoz közeli takarékautomatát babrálta két fiatalember. Ide hívta valaki a rendőröket, de mire odaértek, addigra a két ismeretlen már a bankban volt és megtörtént a tragédia – írta a 2002. május 10-én megjelent Fejér Megyei Hírlap, mely az akkori körülményekről is beszámolt. A segíteni akaró mentők törték be a zárt ajtót – A bank bejárata előtt üvegtörmelék, az elkövetők bezárták az ajtót, a mentők törték be az üveget, hogy bejussanak segíteni. De volt, akin már nem tudtak. Hosszúnak tűnő negyedórák követték egymást, ellentmondásos hírek érkeztek a kórházakból, Budapestről, Székesfehérvárról. Az út mellől a készenlétiek mindenkit a lakótelep árnyékába tereltek, a város körül 80 kilométeres körben minden járművet ellenőriztek a géppisztolyos, golyóálló mellényes rendőrök. A lakótelep lépcsőházainak ajtajában is készenlétiek álltak, a parancs szerint – jelent meg a hírlapban. Évtizedek múltak el, de az emlék nem fakul Azóta több mint két évtized telt el, és számtalan nyomozást folytattak le a hatóságok, munkát adva ezzel a bíróságnak is. Az igazság keresésén, a bűnösök előállításán túl a legfontosabb dolog volt megadni az áldozatoknak a végtisztességet. A bank akkori épülete előtt emlékhelyet állított a település, hogy legyen hol emlékezni azokra, akiktől akkor búcsút kellett venni. A drámai események és az áldozatok nem merültek feledésbe, így minden évben megemlékezést tart Mór városa ezen a napon az emlékhelynél. Nem volt ez máshogyan 2025. május 9-én sem. Fenyves Péter polgármesterrel és Törő Gábor országgyűlési képviselővel az élen többen is fejet hajtottak és koszorúztak. Az önkormányzati vezetők, politikusok itt nem mondanak semmit – hiszen mit is lehetne mondani –, így a feketébe öltözött megemlékezők némán hajtanak fejet, és hasonló csendben helyezik el a virágokat a bank régi épülete előtt.

