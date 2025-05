Baleset 8 órája

Valami lehetett a levegőben: fejtetőre állt autó, elszabadult indulatok az autópályán

A jó idő megérkezését a motorok hangja is jelzi, sokan pattannak ugyanis két kerékre Fejérben is. Az elmúlt napok baleseteit szemlélve, sajnos motoros esetről is beszámolhattunk. Többen a fejüket fogták és a sérültekért aggódtak. Mutatjuk, mi történt a közelmúltban, kék híreink közül válogattunk.

Édesapám mondta anno, amikor megszereztem a jogosítványomat: „Fiam! A sofőr egyik lába a börtönben, a másik a koporsóban van.” – igaza volt. A statisztikai elemzésekből megállapítható, hogy a balesetek első számú oka a sebesség és a követési távolság nem megfelelő megválasztása. A rendőrség legfrissebb közleményéből kiderült, hogy a gyorshajtás ezúttal is toronymagasan vezet, sőt a biztonsági övet is sokan nem kapcsolták be, pedig életeket menthet. Mentőhelikopter is riasztani kellett. Akadt dolguk az elmúlt napokban is a hatóságoknak a baleseteknél.

Forrás: Feol/archív Szörnyű baleset, tragédia a megyehatáron Az M1-es autópálya herceghalmi térségében történt tragikus balesetben hárman meghaltak, miután a gépkocsi nagy sebességgel a szalagkorlátnak hajtott, majd az árokba csapódott az M1-es autópálya 26-os kilométerénél, Herceghalom térségében. A vasárnap délután történt balesetben négyen ültek a kocsiban, ketten kirepültek. A mentő hármukon már nem tudott segíteni, életüket vesztették.

Bizarr eset: Fejtetőre állt autó a síneknél Kollégánk jelezte, majd olvasóink is feltették a kérdést: hogyan kerül egy autó a szalagkorláton túlra, ráadásul fejtetőn? A megyei katasztrófavédelem kérdésünkre elmondta: – Lesodródott az útról és árokba borult egy személygépkocsi április 26-án délután a 7-es főúton, Velencénél. A jármű vezetője és utasa ki tudott szállni. A helyszínről egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel és egy fejsérült nőt stabil állapotban szállított a mentő kórházba.

Motoros és autós ütközött Egy fiatal nő súlyosabban, fejsérüléssel, míg egy fiatal férfit könnyebb sérülésekkel szállított kórházba a mentő, miután Biatorbágy és Etyek között, eddig ismeretlen okokból személyautóval ütközött. A jó idő érkezésével, a motorosok megjelenése a forgalomban azonban, annak minden résztvevőjétől fokozott figyelmet követel! Vigyázzunk egymásra!

Sokkoló jelenetek az autópályán A Bicskei Járási Ügyészség felfegyverkezve, elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki még 2023 decemberében annyira begőzölt az M1-es autópálya Győr felőli szakaszán, hogy egy 19 cm hosszúságú, 8 cm pengehosszúságú zsebkést vett elő a torlódó autók között, miután konfliktusba került egy romániai rendszámú sofőrrel. Teljesen elszabadultak az indulatok.

Gyászszünettel emlékeznek Méltóképpen búcsúztatják a dunai hajóbalesetben eltűnt Lieszkovszky Zalánt egykori klubjai. A Fejér vármegyei kupa elődöntőjében a Dunaújváros FC labdarúgócsapata és a Sárbogárd összecsapása Zalán emlékére gyászszünettel kezdődik. Elindultak, de soha nem értek haza... 48 éve történt az a szörnyű buszbaleset, melynek következtében négy végzős tanárképző főiskolás hölgy hunyt el Seregélyes és Székesfehérvár között. A tragédia sebei máig fájóak. A Fejér Vármegyei rendőrség két vezetője, Mazurák Péter r.százados, a főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője és Illés Mihály r. alezredes, a Fejér Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára, a helyszínen rótták le kegyeletüket. A 62-es számú főút 38-as kilométerszelvényében.

