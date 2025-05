Videón – Vakegér autós sodorta el a motorost

A jó idő beköszöntével megkezdődött a motoros szezon is, egyre több a kétkerekű jármű az utakon. Már a hosszú hétvégén is többen az M7-es autópályán indultak el a Balaton felé, ezért inkább kétszer, mint egyszer se nézzünk bele a visszapillantó tükörbe, mert könnyen baleset lehet belőle. Ahogy a rendőrség is többször figyelmezteti az autósokat, a közlekedés társasjáték, a kölcsönös figyelem elengedhetetlen a biztonságos utazáshoz.

A hosszú hétvége előtt, közben és után is megbénult az M7-es, több baleset is történt.

Fotó: KZ

Több motoros baleset is történt a hétvégén: figyeljünk!

Az MKIF által közzétett videónál megjegyzi: – Az alábbi eset az M85-ös autóúton történt még április utolsó napján. A középső sávban érkező autó sofőrje nem nézett a jobb oldali visszapillantó tükörbe, nem győződött meg arról, hogy szabad-e a sáv, és sávváltáskor elsodorta a mellette érkező motorost. Ebben a balesetben egy fő súlyos sérüléseket szenvedett, de ez az egész könnyen tragédiával is végződhetett volna. A motorosnak gyors és teljes gyógyulást kívánunk! – olvasható.