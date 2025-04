Figyelnek, segítenek, jelen vannak 1 órája

Húsvéti intelem: ne vezess ittasan! (videó)

Akár a jogosítványunkat is elveszíthetjük a felelőtlen magatartással, amivel mások életét is veszélyeztethetjük. A rendőrség húsvéti felhívásában több tanáccsal is szolgál.

Kellemes Húsvétot kíván a Magyar Rendőrség Forrás: BRFK, Magyar Rendőrség

– Akár te vezetsz, akár vendégségbe mész, vagy épp vendégeket fogadsz húsvétkor – ne feledd: a biztonság mindannyiunk dolga – írta a Magyar Rendőrség facebook-bejegyzésében. Mondj nemet az alkoholra, ha vezetsz. Rendőrségi intelmek húsvétra.

Forrás: Magyar Rendőrség Rendőrség: erre kell most figyelned húsvétkor Ne vezess ittasan!

Ne ülj be ittas sofőr mellé!

Ha ittas, ne engedd vezetni!

Ne kínáld alkohollal a locsolót, ha vezet! És ami még fontos: Rendőrségi razzia idén nem lesz az az ittas vezetők kiszűrésére, a rendőrök most is szolgálatban lesznek az ünnep idején. Dolgoznak – figyelnek, segítenek, jelen vannak. Vigyázzunk egymásra, mert a napokban rengeteg baleset történt a megye útjain.

