Keresőkutyákkal, drónokkal iramodtak a rendőrök a tapétavágós férfi után a sárpentelei erdőbe

A Sárpentelei parkerdőből adott utoljára életjelet magáról az a székesfehérvári férfi, aki április 4-én még végső elkeseredésében felhívta a 112-es segélyhívót, ám a beszélgetés közben telefonja lemerült. Ezek után egy komplett rendőrségi felderítőcsapat, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság 10 egysége drónokkal, 15 kutyával és 33 civil önkéntessel kutatott utána, ám aznap nem találták meg, de szerencsére másnap igen. A keresést nehezítette, hogy kerékpárral ment, ami a keresőkutyák számára megnehezítette a nyomfogást, ám mint később kiderült, biztonsági kamerák felvették a parkerdő felé kerekező férfit.

Rendőrség: Hős székesfehérvári járőrök mentek életet

Forrás: Police.hu

A rendőrség portálján számolt be a keresés részleteiről

Zsombok Imre őrmester, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály járőrparancsnoka a Zsaru Magazinnak elmondta, hogy az újraindított keresésben társával, Kovács Zsolt őrmesterrel abból indultak ki, hogy a diszpécser fellépése és a mobiltelefon lemerülése gátolta meg abban a férfit, hogy a tervezett és bejelentett öngyilkossági kísérletet ne hajtsa végre. Mint mondta, egy benzinkút és egy szálloda biztonsági kamerájának felvételei segítettek nekik abban, hogy felismerjék és megtalálják a férfit.

– Amikor valamivel 10:30 után (április 5.) rámentünk az E66-os parkerdő felőli szervizútjára, megpillantottuk: kerékpárjára támaszkodva ácsorgott, kissé imbolyogva – idézte fel az őrmester, aki hozzátette, erről tájékoztatta a szolgálatirányítót. – Megkülönböztető jelzést nem használtunk, mert nem akartunk ráijeszteni, ezen a szakaszon ugyanis más akkor nem tartózkodott rajtunk kívül. Lassan közeledtünk felé, és miután észrevett, ha nehézkesen is, de felült a biciklire, és megindult a fák felé. Természetesen utolértük, és felszólítottuk megállásra. Biztonságos közlekedésre alkalmatlan, térben és időben dezorientált állapotban volt, és csak részlegesen volt kommunikatív, de tudomásul vette, hogy intézkedtünk, és ruházatátvizsgálás közben azt is elmondta, 150 szem nyugtató volt nála, és ezekből többet is bevett. A zsebeiből azonban csak néhány tabletta és három üres gyógyszeres doboz került elő. Volt nála viszont egy tapétavágó, amiről azt mondta, azzal akarta szétvagdosni a csuklóit, de miután beszélt a segélyhívó diszpécserével, nem volt képes rá. Amíg a mentőszolgálat esetkocsija odaért, azt is elárulta, hogy egy fa tövében akart véget vetni az életének, de amíg ezen morfondírozott, az alkohol és a gyógyszerek hatására elájult – olvasható a police-hu oldalán, amelyből kiderül az is, a városi rendőrkapitány után a vármegyei főkapitány is dicséretben részesítette a hős rendőröket.