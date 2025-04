Letartóztatási hullám a kábítószer-kereskedelem miatt – több ezer eljárás indult!

A kábítószer-kereskedelem visszaszorítására létrejött Delta akciót Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjén harangozta be, majd másnap már meg is jelent a Magyar Közlönyben a kinevezés: Horváth László, a Heves vármegyei országgyűlési képviselő lett a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem első számú felelőse.

Országos háború a kábítószer-kereskedelem ellen – már több mint 2000 eljárás indult!

Célkeresztben a kábítószer-kereskedelem

Horváth László a heol.hu-nak számolt be az első két hónap eredményeiről: „Több mint 2000 eljárás indult, ezek közül csak Heves vármegyében több mint 100 a kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal összefüggésben. Országosan több száz kilogramm kábítószert foglalt le a rendőrség.”

A kábítószer-kereskedelem felszámolására indított hadművelet nemcsak az árusított drog mennyiségét csökkentette drasztikusan, de a fogyasztók számát is: kevesebben nyúlnak most a kábítószerhez, és csökken az új belépők aránya is.