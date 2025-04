Mentőhelikopter is érkezett a szabadbattyáni balesethez – válaszolt az OMSZ

Ahogy azt nemrég megírtuk közlekedési balesetet szenvedett egy kerékpáros szerda délután Szabadbattyánban, amikor elütötte egy személyautó. A kerékpáros történetesen Szabadbattyán önkormányzatának egyik szociális munkatársa volt, míg az autót vezető sofőr Polgárdinak a jegyzője.

Mentőhelikopter is érkezett a tegnapi balesethez.

Forrás: Szabadbattyán FB-oldal

A baleset után nem sokkal mindkét önkormányzat közleményben számolt be az esetről közösségi oldalukon, amelyben a fentiek mellett azt is leírták, hogy az ütközést követően a sofőr azonnal segítséget hívott és a szemtanúkkal együtt a helyszínen várta a hatóságok érkezését. A férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Ezt erősítette meg lapunk kérdésére az OMSZ is.

– A baleset helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. A helyszínről egy középkorú férfit súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak bajtársaink földi úton kórházba – írták.

Frissítés:

Olvasóink jelezték, hogy a balesetben sérült személy nem férfi, hanem nő volt. Ezt az információt volt, aki a településről is megerősítette lapunknak.