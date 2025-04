Hatalmas tűz pusztított Fejérben, tragédia, roncsok mindenütt

Szirénázó mentők lepték el Fejért, káosz volt az utakon nem csak húsvétkor, de az azt követő napokban is. Valami lehetett a levegőben, ugyanis több extrém baleset volt Fejér megye több útján is. Sajnos többen súlyosan megsérültek és haláleset is történt a megyehatár közelében az M1-es autópálya herceghalomi szakaszán. Csokorba szedtük az elmúlt napok eseményeit.

Fekete nap, tragédia. Szörnyű hírt közölt a mentőszolgálat vasárnap délután a súlyos balesettel kapcsolatban.

Forrás: Feol/Archív

Tragédiával végződött a szörnyű baleset

Vasárnap délután mentőautó, mentőhelikopter sietett a autóbalesethez, ami a megyehatáron történt az M1-es autópályán. A járműben négyen ültek, ketten kirepültek a kocsiból. Csak egy ember élte túl a tragédiát.A mentőszolgálattól megtudtuk, hogy kik utaztak az autóban.