Mi történt? Szirénázó mentők lepték el Fejért, káosz az utakon

Valami lehetett a levegőben, ugyanis baleset balesetet ért országosan, köztük Fejér megyében is. Szirénázó rendőr, mentő és tűzoltó autók siettek a helyszínekre. Sajnos többen súlyosan megsérültek. Csokorba szedtük, mintegy okulásul a húsvétkor történt eseményeket.

Súlyos közlekedési baleset a 81-esen!

Forrás: rescuepress.hu

Baleset a 81-esen, ismét negatív hős volt

A 81-es főútnak évek óta rossz a híre, halálútnak is hívják a Székesfehérvárt és Győrt összekötő utat. Nem véletlenül, hiszen baleset szempontjából az egyik legkritikusabb, amely Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyét is érinti. Sajnos ezen a húsvéton is negatív főszereplővé vált.

Súlyos közlekedési balesettel indult nagypéntek ugyanis a 81-es főút 24-es km-nél. Reggel 7 óra előtt nem sokkal több gépjármű ütközött össze, ebből 2 gépjármű frontálisan ütközött, a másik 2 gépjármű az út menti árokba csapódott. A balesethez több rendőri egység és összes 4 mentőgépjármű és egy mentőhelikopter érkezett. 4 súlyos sérültet és 2 könnyű sérültet láttak el a mentőszolgálat szakemberei. Őket a Székesfehérvári és a Győri kórházba szállították légi és földi úton.