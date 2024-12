Újabb statisztika jelent meg a szabálytalankodókról. Egyes elemeiben jobb, míg másokban valami rosszabb számok láttak napvilágot a korábbihoz képest: – Igen, a gyalogosokat és a bringásokat is ellenőrizzük! Az elmúlt héten 28-cal szemben intézkedtünk (14 gyalogos, 14 kerékpáros) szabálytalan közlekedés miatt – kezdte beszámolóját a Fejér vármegyei rendőrség közösségi oldalán. Mint írják, a közlekedés legvédtelenebb szereplői ők, így fokozott védelemre és figyelemre szorulnak, ugyanakkor fontos cél az általuk elkövetett szabályszegések visszaszorítása és a közlekedési balesetek megelőzése is.

Fokozott védelemre és figyelemre szorulnak a gyalogosok és a kerékpáros, ugyanakkor fontos, hogy ők is betartsák a szabályokat – írta a rendőrség.

A legfrissebb statisztikából az is kiderül, hogy összesen 51 olyan gépjárművezetővel szemben jártak el akik az előzés és elsőbbség szabályait nem tartották be. Az ellenőrzött sofőrök közül a kanyarodás és irányváltoztatás szabályait 19-en szegték meg, a követési távolságot 10-en nem tartották be, a biztonsági övet pedig 75-en nem használták. Mindemellett 1574 ittasság-ellenőrzést végeztek, amely során 10 esetben lett pozitív a szonda.