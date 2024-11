A Fejér vármegyei rendőrség beszámolója szerint, munkaközi szüneten találták szembe magukat a hatóság elől bujkáló férfival, aki miután észrevette a két nyomozónőt, hátrahagyta a biciklijét két megtömött szatyorral, és futásnak eredt. A megerősített egység elől azonban nem tudott elmenekülni, rövid időn belül az egyenruhások egy park közelében találtak rá a sorozatbetörőre. Őrizetbe vették.ű

A sorozatbetörő számos székesfehérvári társasházba bejutott, tárolókat és pincerészeket tört fel.

Forrás: Police.hu

A FEOL-hoz eljuttatott közleményből az is kiderült, hogy a szűk egy év alatt számos székesfehérvári társasházba bejutott, tárolókat és pincerészeket tört fel egy 32 éves férfi. Volt, ahonnan nem vitt el semmit, de több tízezer forintos kárt okozott. Akadt olyan eset is, amikor megzavarták, ezért a kiszemelt zsákmányt hátrahagyta. Az esetek többségében azonban nem üres kézzel távozott, és nem is gyalog. Elsősorban elektromos rollereket és kerékpárokat keresett, és ha talált, elvitte őket. A Székesfehérvári Rendőrkapitányságon kétszer is kihallgatták lopások miatt, legutóbb október 20-án. Azóta azonban bujkált a hatóság elől. Többrendbeli lopás bűntett, lopás vétség és lopás vétség kísérlete miatt vették őrizetbe a büntetett előéletű, különösen visszaeső 32 éves férfit a rendőrök, és kezdeményezték letartóztatását.