– Öt személyautó ég egy autószállító kamionon az M7-es autópálya 82-es kilométerszelvényénél – írj a vármegyei katasztrófavédelem. Hozzáteszik azt is, hogy elsőként kiérkezett balatonfűzfői hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók három habosított vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre kiérkezett a siófoki hivatásos tűzoltók vízszállítója is, valamint az esethez tartanak a pétfürdői hivatásos tűzoltók, illetve a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Az érintett pályaszakaszt lezárták a beavatkozás idejére.

Hatalmas lángok az M7-esen.

Fotó: Olvasó

Mindeközben az Útinform arról ír, hogy A 83-as km-nél pályazár mellett folynak a mentési munkálatok, így aki teheti, a Balatonvilágos csomópontnál hagyja el a sztrádát. Felkerestük a rendőrséget és a mentőt is az esettel kapcsolatban. Amint reagálnak megkeresésünkre, válaszukat közölni fogjuk.

Terelés! A rendőrök az oltás és mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a pálya forgalmát a 90-es kilométerszelvényben a 7-es számú főútra terelik. Visszatérni a 80-as kilométerszelvényben, Polgárdi csomópontnál lehet.

Egyik olvasónk a FEOL rendelkezésére bocsátotta a videót, amit ő készített, megdöbbentő felvételek.