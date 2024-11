Az Útinform arról tájékoztat, hogy M7-es mindkét oldalán hatalmas a torlódás baleset miatt. A 17-18-as kilométernél, a terelésnél mindkét irányban karamboloztak autók. A Katasztrófavédelem pedig részletesebben is beszámolt az eseményekről:

Illusztráció: Hatalmas dugót jelentettek mindkét irányba az M7-esen.

Forrás: M1, M7 autópálya figyelő / Archív

„Egymástól csekély távolságra két karambol is történt az M7-es autópályán, az Érdnél lévő terelésnél. A 17-18-as kilométer között a főváros és a Balaton felé vezető oldalon is 2-2 személykocsi ütközött össze, a négy járműben összesen hatan utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az érdi lehajtó közelében történt balesetekhez az érdi hivatásos tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított, és megszünteti a forgalmi akadályt. A sztráda forgalma rendőri irányítás mellett, váltakozó irányban halad." – olvasható a tájékoztatóban, amiből az is kiderül, hogy az M7-es autópálya, Balaton felé vezető oldalán az átterelt sávban történt baleset. A torlódás 2-3 km-es mindkét irányban.

A FEOL által megkérdezett úton lévő elmondása alapján, a torlódás egészen Martonvásárig tart.

Frissítés!

Most kaptuk a hírt, hogy a 7-es főút felé sokan kerülnek, így ott is nehéz a haladás, torlódnak az autók. A Balaton felé pedig megszüntették a sávzárást információink szerint.