Horváth Jankó egy televíziós tehetségkutató műsor színpadára állt (Horváth Tomi énekes testvére), hogy megmutassa képességeit, tehetségét. Horváth Jankó produkciója az utolsó októberi hétvégén került adásba, erről korábban a duol.hu is beszámolt.

Ahogy azt a duol.hu is írja most láthattuk, hogy a mentorok egyike sem szavazott bizalmat Jankónak, a dunaújvárosi Digitál énekesének, Horváth Dagi másik fiának. Elsősorban a dalválasztást kritizálták, s hiába kérte, Jankó, hogy kapjon még egy esélyt, az ítészek nem mentek bele.

Nem vették el a kedvedet a mentorok a további énekléstől? – faggatta a duol.hu az énekest.

– Nem, egyáltalán. Én úgy tekintek erre, hogy az egyik legnagyobb tehetségkutató színpadán állhattam, s ha belegondolok 7 perc 20 másodperc adásidőt is kaptam. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy nem volt szerencsés a dalválasztásom. Hozzá kell tennem, ez már a megmérettetés 3. fordulója volt. Egy tízes listát kellett azokból a dalokból összeállítani, amelyekből a szerkesztők választottak. Teljességgel az én hibám volt, hogy ezt a dalt is betettem a listára, utólag belátom, hogy nem kellett volna. Egyébként édesapámnak is ez volt a véleménye.

Testvéred neve is sokat elhangzott a műsorban. Ő mit szólt a produkciódhoz?

– Nem hívott fel még. Nem vagyunk rosszban, én nagyon tisztelem őt, de csak ritkán beszélünk.

Többször rá hivatkoztál....

– Igen. A szerkesztők az előbeszélgetésen kiszedték belőlem a családi kapcsolatunkat, egyébként nem bánom, hiszen büszke vagyok a teljesítményére, s remélem, hogy én is fel tudok majd mutatni hasonlókat. Mi együtt kezdtünk egy másik tehetségkutatóban, amelyből őt vitték tovább, most hosszú évek elteltével úgy gondoltam, hogy magam is megpróbálom. Ez most így sikerült, de megyek tovább. Vannak ötleteim , terveim, s nagyon köszönöm a rajongóimnak és azoknak, akik szeretnek, hogy bíznak bennem és szurkolnak – mondta Horváth Jankó a duol-nak.

Horváth Jankó megemlítette, hogy szinte nincs olyan bulvárlap, amely ne foglalkozott volna vele, mint tudjuk, ez a lényeg a show-szakmában. Jankó pedig roppant pozitív személyiség, ha az élet citromot adott neki, szerzett hozzá cukrot is, hogy limonádé legyen – írja a duol.hu.