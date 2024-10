A Fejér Vármegyei Főügyészség közleménye alapján egy férfival szemben tavaly március 3-án intézkedtek a rendőrök, melynek során a vádlott agresszívvé vált, a szomszédját és a rendőröket szidalmazta, a szomszédját pedig többször arcon is köpte. A vádlott valamennyi jelenlévő rendőrrel szemben olyan kifejezéseket használt, amivel becsületsértést követett el, ezért megbilincselték. Ekkor azonban a férfi továbbra is agresszívan viselkedett, a szomszédja autójának sárvédőjét lefejelte, amelyben így több mint százezer forintos kár keletkezett.

A vádlott a rendőrkapitányságon való előállítása során továbbra is szidalmazta a vele szemben eljáró rendőröket, és a rendőrkapitányság épületében lévő egyik kukába is belerúgott úgy, hogy az eltört. A férfit most becsületsértés, rongálás és garázdaság miatt ítélhetik el.

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság – mivel a bizonyítékok rendelkezésre állnak –, tárgyalás mellőzésével döntsön a vádlott büntetőjogi felelősségéről. Az ügyben a Székesfehérvári Járásbíróság dönt majd.