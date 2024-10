A kis robot a gyalogos és kerékpáros közlekedésről tanított, miközben kérdéseket is feltett a nebulóknak. A fejér vármegyei rendőrök beszámolójából kiderült, hogy „kollégájuk" nem csak elmondta, hanem meg is mutatta például, hogy mindig nézzenek balra, jobbra, majd megint balra mielőtt átmennek az úton. A szórakoztató előadás végén aztán testmozgásra, táncra is hívta a gyerekeket.

A kis programozható robot izgalmas mozdulatokat mutatott be nebulóknak.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség