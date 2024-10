Az elfogott gyanúsított ruháinak és autójának átvizsgálásakor zöld növényi származékot és fehér, kábítószergyanús port, valamint pénzt, gáz-riasztó fegyvert és egy mobiltelefont is találtak, amit le is foglaltak. A házkutatás során további bizonyítékokra bukkantak: kábítószergyanús anyagokat valamint azok porciózásához és értékesítéséhez szükséges eszközöket találtak. A rendőrségi rajtaütés még hétfőn este történt a Dunaújvárosi nyomozók és a Készenléti Rendőrség munkatársainak közös akciójában.

Összehangolt akció: kábítószer-terjesztőt vettek őrizetbe a dunaújvárosi rendőrök.

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A Fejér vármegyei rendőrség beszámolója szerint, az 52 éves dunaújvárosi dílert előállították, kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását is, amelyet el is rendelt a bíróság. Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folyik ellene jelenleg büntetőeljárás.

Az esettel összefüggésben elfogtak egy fogyasztót is, akit kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként ki is hallgatták. Az egyenruhások továbbá vizsgálják azt is, hogy kik vásároltak még a terjesztőtől, így az elkövetői kör bővülhet.