Rendőrkézen: ritka pofátlan tolvajt fogtak a rendőrök (videó!)

Készpénzt, okiratokat és értéktárgyakat is lopott az a büntetett előéletű férfi, aki parkoló autókat fosztott ki Székesfehérváron. Sőt, olyan is történt, hogy közvetlenül a tulajdonosa mellől csent el egy aranyékszereket is tartalmazó női táskát több mint 6 millió forint értékben. A leleményes fosztogatót elkapták, rendőrkézen van.

Illusztráció: Minden alkalmat megragadott a székesfehérvári fosztogató. Forrás: iStock

A Fejér vármegyei rendőrök tájékoztattak, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett lopás miatt folytat eljárást egy minden lehetőséget megragadó 30 éves tolvajjal szemben. Legyen szó lehúzott ablakról vagy nyitott ajtóról, ő egyből „büntetett". Ám volt olyan alkalom is, amikor a sértett tetten érte az idegent, de az nem tudta feltartóztatni. Azóta már szerencsére rendőrkézen van. Büntetett előéletű férfi került a rendőrök kezére. Készpénzt, okiratokat és értéktárgyakat is lopott az a büntetett előéletű férfi

Fotó: City Magazin/Archív A rendőrségi közleményből kiderül, a büntetett előéletű férfit, mivel tartózkodási helyén nem találták, végül Győrben kapták el elfogatóparancs alapján csütörtökön. Bérelt szobájában pénzt, ékszereket foglaltak le, továbbá a lopásokhoz használt autót is megtalálták a nyomozók. A székesfehérvári nyomozók őrizetbe vétele mellett kihallgatták, majd kezdeményezték letartóztatását. A rendőrök vizsgálják, hogy további bűnesetekkel összefüggésbe hozható-e a gyanúsított. Néhány nappal ezelőtt pedig megyénk második legnépesebb településén, Dunaújvárosban fogtak tolvajt egyenruhásaink, aki szintén autókból lopott. A vezető képünk illusztráció!

