Az elmúlt években számos kampány indult már azért, hogy a sofőrök figyelmét felhívják mennyire veszélyes a vezetés közbeni mobilhasználat. Ettől függetlenül sajnos mind a mai napig sokan megteszik, pedig köztudott, a KRESZ tiltja és talán ami ennél is fontosabb, mások élete is veszélybe kerülhet emiatt. Ahogy édesapám mondja:

Fiam! A sofőr egyik lába a börtönben, a másik a koporsóban van.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) „Focus on the road” „Figyeld az utat!” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.