A rendőrség osztotta meg a hírt néhány órával ezelőtt, miszerint elkaptak egy autótolvajt, aki pimaszul válaszolt a kérdésekre: – Vezetői engedélyem nincs, de eltanultam másoktól, hogyan kell vezetni. A KRESZ-t annyira ismerem, hogy tudom, a stoptáblánál meg kell állni, és ismerem az elsőbbségadás kötelező táblát is, azt a háromszög alakút – mondta az a 19 éves fiatal, aki nem csak hogy cinikus, szemtelen, és minden megbánás és felelősségtudat nélküli válaszokat adott, hanem rajtakapták, hogy nemrég egy lezáratlan Suzukit lopott el Sárbogárdról. Nem volt nehéz dolga, mert a kocsiban ott volt az indítókulcs. A tulajdonosa ráadásul még a pénztárcáját is az autóban hagyta, így a tolvaj közel 350 eurót és tízezer forintot is szerzett. Székesfehérvárig autózott, a belvárosban leparkolt, lezárta az autót, majd a valutát forintra váltotta, és elköltötte. Neki lopás miatt kell felelnie, mindenki más számára pedig remek lecke, a régi szólás szerint: alkalom szüli a tolvajt!