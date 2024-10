A rendőrségi beszámolóból kiderül az is, hogy az elkövető Székesfehérváron portyázott. Augusztusban egy, a Széchenyi utcában leállított autóból vitt el 300 ezer forint értékben szerszámokat, majd októberben egy nyitott gépkocsiba ült be, majd a járművet Papkeszin áron alul értékesítette, mondván, meg van szorulva. Szintén ebben a hónapban egy társasházból biciklit emelt el, illetve több üzletbe is betört.

Kattant a bilincs a 23 éves fiatalemberen.

Forrás: Fejér vármegyei rendőrség

Szerencsére a október 26-án a Fejér vármegyei rendőrség munkatársai elfogták és őrizetbe vették. Többrendbeli lopás, valamint csalás bűntett gyanúja miatt folytat eljárást ellene a Székesfehérvári Rendőrkapitányság. A bíróság elrendelte letartóztatását a mai napon.

Hasonló lopások a megye másik nagy városában, Dunaújvárosban is történtek. Még október elején kapcsoltak le egy férfit, aki lezáratlan autóból kabátot, pulóvert és készpénzt lopott.