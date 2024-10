Ahogy arról a FEOL is beszámolt, a férfi úgy megverte a barátnőjét, hogy az bele is halt sérüléseibe. A rendőrségi közlemény szerint a brutális tett vasárnap történt, a nyomozók őrizetbe vették a férfit, a napokban elrendelhetik letartóztatását. Kerestük a rendőrséget is, ám a nyomozás érdekeire hivatkozva további információval nem szolgáltak.

Brutális részletek - információink szerint Kajászó külterületén történhetett a tragédia.

Fotó: KZ

A történtek természetesen az ott élőket is ledöbbentette, egyikük azt mondta a FEOL-nak, hogy nem is gondolta, hogy ilyen itt megtörténhet. Elárulta azt is, hogy tudomása szerint az emberölés Kajászó külterületén, a lovarda feletti weekend házaknál történhetett.

Időközben a Tények stábja is helyszínen járt, megtudták, hogy a 41 éves férfi rendszeresen fenyegette, sőt meg is verte barátnőjét, aki emiatt már kórházban is volt. Viharos kapcsolatukat folyamatos veszekedés és hangoskodás jellemezte. A szomszéddal beszélgetve kiderítették azt is, hogy a nő és a férfi is rendszeresen ivott, veszekedésüktől pedig gyakran volt hangos a környék. A Tények információi szerint a spinning-edzőként dolgozó nő a Velencei-tó környékéről járt a férfihoz hétvégente, már jó ideje együtt voltak.

Amint újabb fejlemény történik az üggyel kapcsolatban, azt közölni fogjuk.