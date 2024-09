Mint ismert, a rablás augusztus 30-án hajnalban Székesfehérváron történt a Palotai úton. A sértett éppen munkába igyekezett, amikor valaki hátulról fellökte, letépte válláról a táskát, majd elmenekült. Ma délután pedig új hír látott napvilágot a cselekményről és a támadóról.

A Fejér vármegyei rendőrség arról tájékoztatott, hogy ezt követően a nő a közeli benzinkúton kért segítséget, mivel nem volt lehetősége a támadó után futni. Az elkövető hamarosan több helyi üzletben is vásárolt az elrabolt bankkártyákkal, így a sértettnek érkező tranzakciós SMS-ek és a kamerafelvételek mind a forró nyomos rendőröket segítették, akik néhány órán belül azonosították és elfogták a tettest.

Az eljárás során az is kiderült, hogy az elkövető egy nappal korábban egy étteremből is elemelt egy pillanatra őrizetlenül hagyott válltáskát, amelyben okmányok, bankkártyák, telefonok és egy jármű indítókulcsa is volt. Ezután is használta a lopott kártyát. A helyi férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság ma rendelt el.