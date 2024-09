5. Az előbbiekhez tartozik, hogy se kamerát, se riasztót ne szerelj fel, az csak elijesztené őket! A kutya ugyanilyen rossz megoldás. Az állat ugatással jelezne, amivel esetleg felhívná a figyelmet a tolvajokra.

6. Fontos, hogy olcsó bejárati ajtókat, zárakat szerelj fel, amelyeket könnyen be és fel lehet törni, esetleg egy jól célzott rúgással ki lehet nyitni. Az alumíniumból készült ablakpárkányok is könnyen törhetők, de az üveges erkélyajtó is jó választás.

7. Ha esetleg nem hoztak magukkal szerszámot, azt is biztosíts nekik, hagyj a kertben, könnyen elérhető helyen vagy a nyitott sufniban! Amennyiben a házhoz emelet is tartozik, akkor ne zárd be az erkély ajtaját vagy az emeleti ablakokat, és hagyd a létrát, illetve a kerti bútorokat, asztalt, székeket az udvaron, hogy azokon könnyebben fel tudjanak mászni!

8. Egy kis játékot is vihetsz a dologba, mégpedig úgy, ha elrejted a kulcsot. Arra azért figyelj, hogy a betörők nem szeretnek sokat keresgélni, ezért a bejárathoz közel tedd! A legjobb helyek erre: a lábtörlő alatt, a közelben lévő virágcserép, kerti szobrok, ajtófélfa, verandán található lámpák, ablakpárkány, postaláda. Vagy egyszerűen csak hagyd nyitva az ajtót, ablakot!

9. A nehezén már túl vagy, a tolvajok végre bent vannak! Viszont nem szeretnek sok időt tölteni sehol, ezért az értékeidet tartsd könnyen elérhető, lehetőleg jól látható helyen, hogy ne kelljen sokan keresgélniük! Bankba, széfbe semmi esetre se tedd őket!