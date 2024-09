Mint minden évben, úgy most is várható, hogy a tanév első napján – illetve e naptól kezdve – megnövekedett forgalommal szembesülnek a közlekedők az utakon. A gyerekek, akár kisebbek, akár nagyobbak, még a nyári élményekkel teli gondolatokkal indulnak útnak, így figyelni rájuk különösen fontos! Erre hívja fel a figyelmet Illés Mihály rendőr alezredes, a Fejér Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára is, aki az Országos Balesetmegelőzési Bizottság Iskolapélda címet viselő kampánya keretében mutatta be szerkesztőségünkben az akcióhoz tartozó meglepetés csomagot. Egy iskolatáskát hozott a Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu szerkesztőségének, melyben hasznos meglepetések lapulnak.

Illés Mihály rendőr alezredes hozta el az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ajándékát a szerkesztőségbe, melyet S. Töttő Rita újságíró vett át

Fotó: Nagy Norbert / FMH

– Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a gyerekek a közúti közlekedés legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb résztvevői, ezért elengedhetetlen, hogy a járművezetők az iskolák közelében különösen figyelmesen és óvatosan vezessenek, erről tájékoztató is található a táskában - árulta el Illés Mihály. A rend őrei ebben felhívják a figyelmet a gyerekülés vagy az ülésmagasító használatának fontosságára, és nem mellesleg a biztonsági öv használatára is. – Szerte Fejér vármegyében biztosítjuk a tanév kezdetekor a polgárőri és a rendőri jelenlétet az iskolákban, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy közel három hónap után ismét megváltozik a közúti forgalom, jobban oda kell figyelni.

A táskában még sok érdekes apróság található – az iskolatáskát kisorsoljuk azok között, akik a csomag tartalmából hármat hozzászólásban felsorolnak (melyhez a mellékelt videó nyújthat segítséget).