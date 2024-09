Kimondottan jó hír, hogy már apadásról lehet beszélni az idei árvíz helyzet kapcsán, ám sajnos úgy tűnik nem csak az érkező árhullám, hanem az ezzel együtt érkező „katasztrófaturisták” is komoly gondot okoznak több nehéz helyzetben lévő településen, így Kulcson is. Az önkormányzat bölcsen és az ott lakók panaszaira reagálva, – akik több bejelentést is tettek a hivatal irányába – lezárta a hajóállomás felé vezető utat az autós forgalom elől. Ezt megerősítette a település polgármestere Jobb Gyula is, illetve tájékoztatást adtak ki a közösségi felületeiken is: – Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy biztonsági okokból a hajóállomás felé vezető utat a közterületfelügyelő lezárta. Az úton autóval közlekedni szigorúan tilos, az áthaladást kizárólag az ott lakók számára engedélyeztük. Kérjük, hogy a forgalomkorlátozó táblákat ne kerüljék meg, ezzel is biztosítva mindenki biztonságát! Gyalogosan továbbra is elérhető a hajóállomás, azonban a gépjárműforgalom korlátozása elengedhetetlen az esetleges balesetek megelőzése érdekében. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! –

Az út lezárva a katasztrófaturisták előtt!

Fotó: az önkormányzattól

A jelenség sajnos nem csak Kulcs esetében, hanem az árvíz nehézségeivel küzdő több település esetében is aktuális probléma, amire a rendőrség is reagált egy figyelemfelhívó közleményben: – Arra kérünk mindenkit, hogy az árvízi védekezésben dolgozókat ne akadályozzák bámészkodással, fotózkodással. Ezzel nemcsak hátráltatják a munkát, hanem saját testi épségüket is veszélyeztethetik. – olvasható a police.hu oldalon.