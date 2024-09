A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán számolt be arról a szomorú adatról, miszerint a héten már hét jogosítvány nélkül vezető sofőrrel szemben intézkedtek. A hat férfi és egy nő közül három személy jogosítványát azért vonták be, mert korábban ittasan ültek a volán mögé, egyikőjüknek pedig sosem volt jogosítványa. Akadt azonban olyan sofőr is, aki a közlekedési előéleti pontjaival elérte a maximumot, de az utánképzésen nem vett részt. Míg egy másik sofőr a munkáltatója teherautóját vezette eltiltás hatálya alatt, más pedig gyorsan hajtott egy olyan autóval, amelyet kérelemre kivontak a forgalomból és a kötelező felelősségbiztosítást sem fizették rá.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy az eltiltás, az eltiltás! Az előírt utánképzés kötelező, nem pedig lehetőség! A gépjárművezetésre való alkalmasságot és jogosultságot a jogosítvány igazolja.