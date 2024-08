Nem volt más választás, ugrani kellett!

Azon kezdtem el gondolkozni, hogy leugrok, viszont még nem mertem magamnak bevallani, de muszáj volt végiggondolni. Az tartotta bennem a lelket, hogy nem lehet, hogy most találkoztam utoljára a barátaimmal, hogy utoljára voltam nyaralni, hogy utoljára láttam a szüleimet, hogy épp előtte vesztem össze a testvéremmel… Dühöt és élni akarást éreztem. Úgy voltam vele, hogy csak azért is túlélem! Olyan is volt bennem, hogy úgy is túl fogom élni, ha itt még nekem dolgom van, ebben hittem. Alattam még a szomszédok gondolkoztak, hogy hozzanak-e pokrócot és segítsenek nekem… de végül erre nem volt idő. Amikor tudtam, hogy le fogok ugrani, akkor néztem, hogy hová kellene és tudtam, hogy nem eshetek betonra. Épp előtte beszéltük apával, hogy ilyenkor úgy lehet talán túlélni, hogyha bokorra esik az ember, így kinéztem alattam egy bokrot, de nem tudtam felmérni a távolságot.

A zuhanás teljesen kitörlődött!

– Az esés sincs meg és a földet érés sem. A következő pillanatban kinyitottam a szememet és ott álltak körülöttem és nézték, hogy jól vagyok-e. A stressz miatt biztos kikapcsolt az agyam. A félelemre emlékszem, de másra nem. Teljesen magamnál voltam, de azt éreztem, hogy innen én biztos nem kelek fel, mert nincs erőm hozzá. Emlékszem, akik odajöttek körém álltak, nehogy rám essen valami. Ezután a mentősök is ott voltak, beraktak az autóba és elvittek a kórházba.

Amikor apa beért hozzám a kórházba, azt kérdeztem tőle, hogy az orrom elferdült -e és, hogy épségben van-e az arcom…

– A vizsgálatok után kiderült, hogy lábfejtőcsontom törött el, a csuklómban is van törés, meg a könyökömben is, illetve a karomon égési sérülés. Erre a karomra tetováltattam pont előtte pár héttel egy angol szöveget, miszerint: „Bármire képes vagy!” Hiszem, hogy nekem ez is erőt adott… Több napig voltam kórházban, majd végül hazaengedtek. Valószínűleg a konnektorba dugott vízforraló hibásodhatott meg, az okozhatta a tüzet, de a vizsgálat még tart – zárta a visszaemlékezést Kitti.