A hírt Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette és hozzátették, hogy a baleset körülményeit vizsgálják, az azonban kijelenthető, hogy a BRFK szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel – írta meg nemrég a Telex, ahogy azt is, hogy égési sérüléseket szenvedett a résztvevő, amikbe a kórházban bele is halt. Utóbbit már a Budapesti Rendőr-főkapitányság erősítette meg.

A lap megkereste a fesztivál szervezőit is az esettel kapcsolatban, válaszukból kiderült, hogy egy Szingapúrból érkezett vendég kísérelt meg öngyilkosságot a tűzbe ugrással, a mentésre pedig perceken belül megérkeztek az illetékesek.

Nem ez az első eset, hogy a fesztiválon haláleset történt, ahogy azt tavaly is megírtuk a teol.hu információi alapján, akkor egy fiatal nő a sátra mellett követett el öngyilkosságot az egyhetes fesztivál utolsó előtti napján. Ellőtte pedig 2015-ben és 2013-ban történt haláleset.



Van segítség! Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.