Ilyen pusztítást hagyott maga után a vasárnap esti vihar Fehérváron (fotók)

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, vasárnap este óriási vihar csapott le Fehérváron, amely miatt a Bagossy Brothers Company koncertje is félbeszakadt a Zichy-színpadon, valamint a Bartók Béla téren lévő színházi produkciót is félbeszakították.

Az emberek biztonsága érdekében hozta meg a városvezetés ezeket a fontos intézkedéseket, s ahogy a következő fotókon is látszik, nagyon jól tették, hiszen a viharos szél óriási pusztítást végzett a belvárosban. A tömeg biztonságban hazaérkezett, ám sok sátor és díszlet a vihar áldozatául esett. Vasárnap este még nem is volt biztos a hétfői programok sorsa, ám most már tudjuk, hogy pár változtatással de nem kell nélkülözni a Királyi Napok hangulatát hétfőn sem! A vasárnap esti viharral kapcsolatban megkerestük a Katasztrófavédelmet is, hogy Fejér megyében milyen esetekhez riasztották őket, valamint milyen károkat hagyott maga után az erős szél. Erről hamarosan újabb cikket teszünk közzé oldalunkon! Íme néhány fotó a vasárnap esti állapotokról a belvárosban. (További képeket a város honlapján tekinthetnek meg.) Forrás: szekesfehervar.hu Forrás: szekesfehervar.hu Forrás: szekesfehervar.hu