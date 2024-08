A mustgáz a szőlő levének erjedésekor, vagyis cukortartalmának alkohollá alakulásakor keletkező szén-dioxid. A veszélye abban rejlik, hogy nehezebb a levegőnél, ezért zárt térben, kevésbé szellőző helyiségben – mint például a borospincék – a padló szintjétől fokozatosan emelkedve, a helyiséget telítve szorítja ki az oxigént. Egy ilyen pincében tartózkodva nagyon könnyen elveszíthetjük az eszméletünket, elesünk, a padló közelében pedig még kevesebb az oxigén. Sok esetben mire a borospincékben tartózkodók észlelik a bajt, már nem tudnak cselekedni, friss levegőre menekülni, ezért nagyon fontos a megelőzés.

Hogyan előzhető meg a baj?

A balesetek megelőzése érdekében gondoskodni kell a pincék megfelelő szellőzéséről, és érdemes gázérzékelő riasztóberendezést is felszerelni. Ha nincs a pincében szén-dioxid-érzékelő, akkor a hagyományos gyertyás módszer is alkalmazható annak ellenőrzésére, hogy megfelelő-e a levegő a földalatti helyiségben. Ilyenkor fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk lábmagasságban magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya lángja kialszik, nincs elég oxigén, életveszélyes a pincébe menni!

A szüreti időszakban javasolt a pinceajtóra egy figyelmeztető feliratot is elhelyezni („Vigyázz! Mustgáz!"), illetve a gyertyát és a gyufát a pinceajtóhoz bekészíteni, nehogy megfeledkezzünk a levegő ellenőrzéséről. Égő gyertya nélkül ebben az időszakban még csak egy pillanatra se szaladjunk le a pincébe! Sajnos mustgáz miatt történt már haláleset, ahol a gyertya a lépcső tetejénél maradt, használatlanul – hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem.

Nagyon fontos, hogy ha arra gyanakszunk, hogy valaki esetleg mustgáz miatt rosszul lett, ne rohanjunk utána, hanem azonnal a 112-es egységes segélyhívó számon kérjük a tűzoltók segítségét. A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ilyen a tűzoltóknak van. Ha valaki sűrített levegős légzőkészülék nélkül rohan le a pincébe, akkor az oxigénhiányos környezetben ő is rosszul lesz, őt is menteni kell és nem tudja felhozni azt, aki először ment le a helyiségbe.