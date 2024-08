„Mi úton vagyunk. Rendőrségi riasztást kaptunk!” írták a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány munkatársai egy üzenetben. A saját gazdája akarta ugyanis agyonverni a kutyáját Sárosdon. Előbb egy fához kötözte, majd egy ásóval kezdte el ütni és szurkálni. A kutya egyetlen szerencséje az volt, hogy a 87 éves gazdája rosszul mérte fel az erőviszonyokat, és nem volt ereje véghez vinni elhatározását, miszerint végez a kutyával. Sajnos, ennek ellenére is komoly sérüléseket okozott a jámbor állatnak.

Három fogát is kiverték az állatnak!

Fotó: az alapítványtól

Ahogyan azt Kovács Violettától, az alapítvány elnökétől megtudtuk a kutya gazdája az ásóval esett neki a kutyának, három fogát kiverte, a pofáját két helyen is átlyukasztotta, a szája végigszakadt, a feje tetején és a lapockáján is mély szúrt sebek voltak találhatók. Elmondása szerint őket nem engedték be az udvarra, ahol a kutya bántalmazása zajlott, a rendőrök hozták ki a több helyen is súlyosan sérült állatot. Az elkövetővel nem sikerült beszélniük, nem derült ki mi volt a bántalmazás indítéka, de az idős ember lánya elmondta, hogy nagyon szégyelli magát az apja helyett is, és tízezer forinttal hozzájárult az egyesület üzemanyag költségéhez.

Több sebet is kapott a kutyus

Fotó: az alapítványtól

A kutyát jelenleg egy klinikán kezelik, és természetesen a súlyos sérülései miatt egy darabig benn is tartják, majd az állapotától függően, ha az orvosok engedik az alapítvány gondozásába kerül mindaddig, amíg egy másik gazdát nem találnak a bántalmazott állatnak. Az alapítvány munkatársai kimondottan hálásak a fehérvári rendőr járőröknek, és nagyon köszönik nekik a segítséget, illetve az empatikus, gyors, és az állatvédelmi törvényekben lefektetetteknek megfelelő intézkedést!

Az ásó hegye több helyen is mély sérülést okozott

Fotó: az alapítványtól

Végül pedig néhány gondolat a kutya életét megmentő alapítványról, úgy, ahogy ők bemutatkoznak oldalukon: