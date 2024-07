A közlekedés biztonsága a cél 58 perce

Rendőrdrón lesz a Gárdonyi Rendőrkapitányságon is

A Velencei-tó térségének is lesz saját rendőrdrónja. A költségekhez a gárdonyi önkormányzat is jelentősen hozzájárult. A rendőrdrón elsődleges feladata itt is a közlekedés biztonságának elősegítése lesz.

S. Töttő Rita

Forrás: Fehér Gábor / FMH-archív

Fejér vármegyében több rendőrdrón teljesít szolgálatot a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kötelékében. Azt a pilóta nélküli légi járművet, melyet tavaly szerzett be a rendőr-főkapitányság, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával, már bemutattuk. A közeljövőben hasonló és immáron saját eszközt azonban már Velencei-tónál is bevethetnek a rendőrök, ugyanis a gárdonyi önkormányzat tájékoztatása szerint a képviselő-testület korábbi ülésén határozott arról, hogy segítséget nyújt a Gárdonyi Rendőrkapitányságnak, hogy saját drónt vásárolhasson. Ehhez 1 millió összegű pénzügyi támogatást nyújtott.