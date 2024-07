Óriási mértékben, nagy terjedelemben ég a tűz egy Sárszentmihály melletti külterületen – tájékoztatta a feol.hu-t a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság július 18-án, csütörtökön délután. A lángok, információink szerint egy gazos réten, kaszálón csaptak fel. Azt, hogy mekkora területet érintenek a károk, még nem tudni, ugyanis még jelenleg is mentik a menthetőt a tűzoltók: kint vannak a helyszínen a székesfehérvári, a siófoki hivatásos tűzoltók, továbbá a Sárvíz Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat. A II-es fokozatúra emelt súlyossági szint miatt az is lehet, hogy további egységek beavatkozására is szükség lesz. A lángok azonban szerencsére nem veszélyeztetnek ingatlanokat, épületeket a közelben.

Óriási tűz ütött ki Fehérvár mellett

Fotó: olvasói fotó