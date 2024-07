Önkéntes magyarországi tűzoltó egyesületek pályázhattak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 600 millió forintos támogatási keretére – adta hírül a katasztrófavédelem. A pályázatra az idei évben 629 szervezet jelentkezett, a nyertesek listáját a napokban tette közzé a Főigazgatóság.

A Fejér megyei szervezetek sikere

E szerint a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködési megállapodásban álló önkéntes tűzoltó egyesületek közül harminc részesült 250 ezer és 1 millió 800 ezer forint körüli összegben, illetve további eszközök beszerzésére is kaptak keretet. Így például külön pályázhattak például mászóövre, tűzoltó bevetési védőruhára, védőcsizmára, védőkesztyűre és védősisakra is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint működési költségekre, szertárépítésre és -felújításra, továbbá gépjármű- és technikaieszköz-felújításra fordíthatják a támogatási keretet a szervezetek, de természetbeni támogatásra is számíthatnak: tűzoltó szakfelszereléseket és EDR rádiókat kapnak a nyertesek.

Kik kaptak idén Fejérben?

Az országos 600 millió forintos keretből a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködő szervezetek között nyertes a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, a Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a kunszentmiklósi Tűzoltó és Műszaki-mentő Egyesület, a dunavecsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Lajoskomárom Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Sárosdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Mór Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Szintén a nyertesek között van a Polgárdi Városi Tűzoltó Egyesület, a Csákberény Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Fehérvárcsurgó Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Csákvári Tűzoltó Egyesület, az iszkaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint az Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület.